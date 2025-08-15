У Харкові чоловік побив знайомого та угнав його автівку: рішення суду

У Харкові 35-річного чоловіка засудили до 8 років і 6 місяців позбавлення волі за побиття знайомого та незаконне заволодіння його автомобілем. Суд визнав його вину доведеною на підставі доказів, наданих прокуратурою, попри заперечення обвинуваченого.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що ввечері 12 липня 2024 року під час зустрічі компанії друзів у квартирі по вул. Наталії Ужвій у Харкові обвинувачений почав залицятися до співмешканки одного з товаришів. Чоловік намагався скористатися тим, що жінка має серйозні вади зору. Вона зробила йому зауваження, що призвело до конфлікту. У ході сутички обвинувачений умисно завдав нареченому жінки кілька ударів кулаками по обличчю, від чого потерпілий впав на підлогу, а потім продовжив бити його ногами по грудній клітці.

Після нанесення тілесних ушкоджень зловмисник заволодів ключами від автомобіля Daewoo Lanos, що належить потерпілому, сів за кермо та поїхав з місця злочину. Під час руху автівка злетіла у кювет.

На вирок чоловік очікував, перебуваючи під вартою. У судовому засіданні він вину не визнав.

За підтримання обвинувачення прокурорів Київської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 35-річного чоловіка у незаконному заволодінні транспортним засобом, поєднаному з насильством, що є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі.

Обвинувальний вирок ухвалено Київським районним судом Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

