Двоє чоловіків сподівалися втекти до Словаччини на самокатах

Поблизу Ужгорода прикордонники Чопського загону затримали двох громадян України, які намагалися у незаконний спосіб пробратися до Словаччини. Обидва намагалися втекти від кримінальної відповідальності.

Про це повідомили в ДПСУ.

За допомогою засобів відеоспостереження правоохоронці помітили, як двоє чоловіків з наплічниками пересувалися в напрямку суміжної держави на самокатах. Для пошуку та затримання правопорушників вислали групу реагування від відділу «Ужгород». Їх зупинили за триста метрів від кордону.

Затримані виявилися жителями обласного центру Закарпаття віком 34 і 43 років. У ході перевірочних заходів оперативники загону встановили, що відносно обох висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 307 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Правопорушники зізналися, що мали намір потрапити поза пунктами пропуску до країн ЄС з метою подальшого проживання, працевлаштування та уникнення кримінальної відповідальності. Вони заздалегідь склали маршрут, та, добре знаючи місцевість, вирушили до держрубежу.

Затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення всіх обставин справи їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Агентство Телевидения Новости