Харків отримав матеріальну допомогу для закладів культури

За сприяння Департаменту міжнародного співробітництва та Департаменту культури Харків отримав матеріальну допомогу для забезпечення діяльності закладів культури та міської робочої групи зі збереження обʼєктів культурної спадщини.

Про це повідомляє міськрада.

Серед переданого обладнання – дизельні генератори, зарядні станції, сучасні акумуляторні ліхтарі, аварійні світильники, сонячні панелі, стабілізатори напруги та засоби пожежної безпеки.

Все це було розподілено між міськими бібліотеками, музичними школами та будинками культури.

Зазначається. що отримані ресурси допоможуть забезпечити безперебійну роботу закладів у надзвичайних умовах, створять безпечніші умови для відвідувачів і працівників, а також збережуть доступ харків’ян до культурних послуг навіть під час відключень електроенергії.

