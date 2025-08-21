Другое
21.08.2025 18:00
Просмотров: 118

Харків отримав матеріальну допомогу для закладів культури

Харків отримав матеріальну допомогу для закладів культури

За сприяння Департаменту міжнародного співробітництва та Департаменту культури Харків отримав матеріальну допомогу для забезпечення діяльності закладів культури та міської робочої групи зі збереження обʼєктів культурної спадщини.

Про це повідомляє міськрада.

Серед переданого обладнання – дизельні генератори, зарядні станції, сучасні акумуляторні ліхтарі, аварійні світильники, сонячні панелі, стабілізатори напруги та засоби пожежної безпеки.

Все це було розподілено між міськими бібліотеками, музичними школами та будинками культури.

Зазначається. що отримані ресурси допоможуть забезпечити безперебійну роботу закладів у надзвичайних умовах, створять безпечніші умови для відвідувачів і працівників, а також збережуть доступ харків’ян до культурних послуг навіть під час відключень електроенергії.

Агентство Телевидения Новости

