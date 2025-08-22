На Харківщині викрито експоліціянтку, яка працювала на окупантів

Прокуратура та ДБР встановили ще одну експоліціянтку, яка працювала на рф під час окупації Купʼянська.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишній правоохорониці за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф, діюча поліцейська залишилася на тимчасово окупованій території міста Куп’янськ, свідомо проігнорувала вимогу керівництва Нацполіції щодо евакуації та добровільно погодилася на співпрацю з представниками держави-агресора.

У липні 2022 року, бувши вже звільненою з лав НПУ, вона подала заяву до так званого «Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области» про прийняття на роботу та передала свої документи окупаційній владі. Згодом її призначили на посаду «исполняющей обязанности инспектора-дежурного дежурной части».

Колаборантка отримала службове посвідчення, здійснювала чергування, приймала заяви про злочини та події, оформлювала документи відповідно до законодавства рф.

Також вона брала участь в обстеженні освітнього закладу у Куп’янську, за результатами чого склала акт про його технічну укріпленість та антитерористичний захист.

За виконання функцій у незаконному правоохоронному органі жінка отримувала заробітну плату у розмірі 45 тис. рублів щомісяця.

Підозрювана переховується від слідства на території рф. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости