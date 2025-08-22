Другое
Гранати, набої та димові шашки: харків’янина затримано за зберігання боєприпасів

Поліцейські Харкова затримали чоловіка за зберігання боєприпасів та набоїв.

Про це повідомляє поліція Харківської області. 

Зазначається, що боєприпаси порушник тримав в гаражі поруч з адресою мешкання.

Поліцейські відділу поліції № 1 ХРУП № 2 встановили зловмисника. Ним виявився 56-річний житель Харкова. 

Під час проведення санкціонованого обшуку виявлено: підривачі до ручних осколкових гранат, корпуси ручних гранат РГД-5 та Ф-1, реактивний сигнальний патрон, 360 набоїв, ручні димові гранати та саморобні димові шашки. Речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. 

Слідчим за процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру. 

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

