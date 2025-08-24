Сніг у серпні: рятувальники показали кадри з Карпат

У Карпатах 24 серпня зафіксували перший сніг. Опади спостерігалися в урочищі Заросляк біля Говерли, де температура повітря знизилася до +2 °C.

Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.

Станом на 9:30 територію урочища вкрив сніг, вітер дув із заходу зі швидкістю 2-8 м/с.

Окрім снігу, у горах також спостерігали дощ і град.

Також вкрило сьогодні снігом й гору Піп Іван у Карпатах. Температура повітря на вершині впала до +2 °C.

«День Незалежності. На горі Піп Іван – гроза, град, сніг і посилення вітру», – написав працівник обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василь Фіцак.

Агентство Телевидения Новости