Сегодня 14:23
Розбиті будівлі, пошкоджена техніка: наслідки ударів рф по передмістю Харкова

24 серпня, близько 4:00, російські ударні безпілотники атакували селище Коротич Харківського району.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Унаслідок ударів пошкоджено приміщення та техніку двох підприємств. Інформація про постраждалих не надходила.

Попередньо встановлено, що для ударів війська рф застосували БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

