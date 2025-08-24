Сегодня 14:23
Розбиті будівлі, пошкоджена техніка: наслідки ударів рф по передмістю Харкова
24 серпня, близько 4:00, російські ударні безпілотники атакували селище Коротич Харківського району.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Унаслідок ударів пошкоджено приміщення та техніку двох підприємств. Інформація про постраждалих не надходила.
Попередньо встановлено, що для ударів війська рф застосували БпЛА «Герань-2».
За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).