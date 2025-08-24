Другое
Сегодня 17:04
На Харківщині окупанти п’ять разів штурмували позиції ЗСУ, один бій ще триває

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 24 серпня. Триває 1278 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби відбулося 85 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю. Одне бойове зіткнення триває.

На Південно-Слобожанському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

