Під час нового обміну в Україну повернулася група військових та цивільних

Сьогодні, 24 серпня, згідно з домовленостями у Стамбулі під час 68-го обміну полоненими в Україну повернулася група військових та восьмеро цивільних українців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених воїнів представники практично всіх сил оборони: десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки.

Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли Маріуполь, луганський, донецький, харківський, запорізький, херсонський, миколаївський, київський, сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС.

«Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях, в Криму», – йдеться в повідомленні.

На волі також двоє українських журналістів: Дмитро Хилюк та Марк Каліуш. Вони були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках. Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону «Госпітальєри», який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі «Азовсталь». Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

«Визволені українці отримають повний спектр необхідної медичної допомоги. Кожен із них пройде медичне обстеження та відповідне лікування. Також вони отримають передбачені державою виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі», – зазначили в Коордштабі.

Агентство Телевидения Новости