Зухвалий напад на пенсіонерку у Харкові: чотирьох зловмисників взято під варту без застави

У Харкові двоє чоловіків у формі працівників інтернет-провайдера увірвалися до квартири 89-річної жінки, зв’язали її та вимагали гроші, але були затримані поліцією разом зі ще двома спільниками. Чотирьох підозрюваних узято під варту без права внесення застави.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, двоє нападників, перевдягнені в уніформу працівників інтернет-провайдера, підібрали ключі та зайшли в оселю, де зв’язали господарку, надягли їй на голову маску й вимагали гроші.

Сина постраждалої пішов на фронт добровольцем на початку війни. Злочинці були впевнені, що він зберігає вдома значну суму коштів, тому шукали 50 тисяч доларів. У квартирі грошей вони не знайшли, забрали лише старий телефон та залишили жінку зв’язаною.

Як розповіли в поліції, за зловмисниками стежили. Трьох нападників затримали біля будинку одразу після злочину, четвертого – під час спроби втечі на автомобілі. Відомо, що раніше вони були засуджені й мали на прикметі інших жертв.

У жінки залишилися гематоми на руках, вона зазнала сильного стресу. На місце викликали швидку допомогу. Правоохоронці проводять обшуки та інші слідчі дії щодо підозрюваних.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

