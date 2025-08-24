Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:27
Просмотров: 75

У Куп’янську внаслідок артобстрілу загинула жінка, є постраждалі

У Куп’янську внаслідок артобстрілу загинула жінка, є постраждалі

24 серпня близько 16:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл міста Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Загинула 82-річна жінка.

35-річна жінка дістала вибухове поранення. У 83-річної постраждалої діагностували гостру реакцію на стрес.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 