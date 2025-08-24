У Куп’янську внаслідок артобстрілу загинула жінка, є постраждалі

24 серпня близько 16:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл міста Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Загинула 82-річна жінка.

35-річна жінка дістала вибухове поранення. У 83-річної постраждалої діагностували гостру реакцію на стрес.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости