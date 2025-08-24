НБУ випустив набір пам’ятних срібних монет «Державні символи України»

До Дня Незалежності Національний банк України випустив набір пам’ятних срібних монет «Державні символи України». Серія вшановує головні атрибути державності – герб, прапор та гімн.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Серія монет «Державні символи України» виконана у сріблі та присвячена головним атрибутам української державності – гербу, прапору й гімну.

За словами Пишного, тризуб уособлює спадок княжої держави Володимира Великого, прапор символізує добробут і процвітання, а гімн понад століття піднімає дух нації та кличе до боротьби.

«Символи держави живуть у серці кожного з нас. Вони єднають покоління, формують національну пам’ять і нагадують, що свобода – це цінність, яку ми несемо крізь час», – написав голова НБУ.

Агентство Телевидения Новости