Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:38
Просмотров: 67

НБУ випустив набір пам’ятних срібних монет «Державні символи України»

НБУ випустив набір пам’ятних срібних монет «Державні символи України»

До Дня Незалежності Національний банк України випустив набір пам’ятних срібних монет «Державні символи України». Серія вшановує головні атрибути державності – герб, прапор та гімн.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Серія монет «Державні символи України» виконана у сріблі та присвячена головним атрибутам української державності – гербу, прапору й гімну.

За словами Пишного, тризуб уособлює спадок княжої держави Володимира Великого, прапор символізує добробут і процвітання, а гімн понад століття піднімає дух нації та кличе до боротьби.

«Символи держави живуть у серці кожного з нас. Вони єднають покоління, формують національну пам’ять і нагадують, що свобода – це цінність, яку ми несемо крізь час», – написав голова НБУ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 