24.08.2025 21:46
Просмотров: 107

У Харкові майже на тиждень змінять маршрути трамваї біля залізничного вокзалу

Рух трамваїв на вулиці Євгена Котляра, на ділянці від Благовіщенської до Великої Панасівської, буде припинений з 9:00 до 17:00 з 25 по 30 серпня.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з асфальтуванням в межах трамвайної колії.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№12: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Мироносицька – вул. Миколи Хвильового – вул. Трінклера – пр. Незалежності – узвіз Клочківський – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;

№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».

Трамвай №1 не курсуватиме.

На період змін у роботі трамваїв курсуватиме тимчасовий автобус №1: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв).

Агентство Телевидения Новости

