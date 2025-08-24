У Харкові майже на тиждень змінять маршрути трамваї біля залізничного вокзалу
Рух трамваїв на вулиці Євгена Котляра, на ділянці від Благовіщенської до Великої Панасівської, буде припинений з 9:00 до 17:00 з 25 по 30 серпня.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з асфальтуванням в межах трамвайної колії.
У цей період трамваї курсуватимуть так:
№12: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Мироносицька – вул. Миколи Хвильового – вул. Трінклера – пр. Незалежності – узвіз Клочківський – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;
№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».
Трамвай №1 не курсуватиме.
На період змін у роботі трамваїв курсуватиме тимчасовий автобус №1: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв).