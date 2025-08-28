Другое
Сегодня 16:06
На Харківщині чоловіка затримали за вбивство сина

24 серпня в Ізюмському районі Харківщини  під час спільного вживання алкоголю між чоловіком та його сином виник конфлікт.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Під час сварки батько завдав 41-річному синові численних ударів, від яких той помер.

На місці події працювало керівництво та слідчо-оперативна група Ізюмського районного управління поліції. Правоохоронці вилучили речові докази.

Слідчі за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

64-річного підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

