У Харкові затримали чоловіка, який вбив свою бабусю

Поліцейські затримали харків’янина за умисне вбивство своєї бабусі.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. Зловмисником виявився 52-річний житель Холодногірського району. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні тяжкого злочину.

27 грудня під час проведення патрулювання території Холодногірського району міста Харків поліцейські звернули увагу на чоловіка, який поводився підозріло. Під час спілкування він повідомив працівникам поліції, що скоїв вбивство своєї бабусі.

Поліцейські перевірили отриману інформацію та виявили тіло жінки в одному з приватних будинків району. Встановлено, що 52-річний чоловік наніс 88-річній жінці кілька ударів молотком по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці.

За даним фактом слідчим відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 під процесуальним керівництвом Холодногірської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального керівництва України. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

