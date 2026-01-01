Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:33
Просмотров: 51

Правоохоронці показали наслідки авіаудару по екопарку під Харковом

Правоохоронці показали наслідки авіаудару по екопарку під Харковом

1 січня, близько 11:20, збройні сили рф завдали авіаційного удару по території екопарку в селі Лісне Харківського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зафіксовано влучання у землю. Загинули птахи, пошкоджено приміщення.

Поранення дістала 44-річна жінка, яка допомагала екопарку як волонтерка. Медики надають їй необхідну допомогу.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 