Правоохоронці показали наслідки авіаудару по екопарку під Харковом

1 січня, близько 11:20, збройні сили рф завдали авіаційного удару по території екопарку в селі Лісне Харківського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зафіксовано влучання у землю. Загинули птахи, пошкоджено приміщення.

Поранення дістала 44-річна жінка, яка допомагала екопарку як волонтерка. Медики надають їй необхідну допомогу.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости