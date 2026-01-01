Сегодня 14:33
Просмотров: 156
Правоохоронці показали наслідки авіаудару по екопарку під Харковом
1 січня, близько 11:20, збройні сили рф завдали авіаційного удару по території екопарку в селі Лісне Харківського району.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Зафіксовано влучання у землю. Загинули птахи, пошкоджено приміщення.
Поранення дістала 44-річна жінка, яка допомагала екопарку як волонтерка. Медики надають їй необхідну допомогу.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).