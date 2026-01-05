Житель Харківщини працював на окупантів у незаконно створеному правоохоронному органі в Ізюмі

Житель Харківської області добровільно обіймав посаду у лавах так званого «Ізюмского отдєла поліціі», створеного окупаційною владою. На росіян українець працював з середини червня до початку вересня 2022 року.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У ході досудового розслідування правоохоронці зібрали неспростовні докази та довели причетність 42-річного мешканця міста Ізюм до служби в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території Харківської області.

Фігурант за власною ініціативою та добровільною згодою обійняв посаду поліцейського ізолятора тимчасового тримання. Під час перебування на цій посаді він виконував службові обов’язки та отримував заробітну плату в рублях.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

