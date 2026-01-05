11 ножових поранень отримав чоловік, коли намагався вибити двері колишньої дружини на Харківщині

У Чугуєві поліцейські надали домедичну допомогу чоловіку з ножовими пораненнями та затримали нападника.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Увечері 4 січня, близько 19:00, до поліції надійшло повідомлення від 33-річної мешканки Чкаловської громади. Жінка повідомила, що її колишній чоловік намагається силоміць потрапити до квартири та погрожує фізичною розправою.

На виклик прибули поліцейські групи оперативного реагування. У під’їзді будинку правоохоронці виявили чоловіка з множинними ножовими пораненнями, який перебував у критичному стані та стрімко втрачав кров.

Не гаючи часу, поліцейські оцінили стан потерпілого, зупинили кровотечу, наклали оклюзійні пов’язки, обробили та перев’язали рани, а також підтримували життєві функції чоловіка до прибуття бригади екстреної медичної допомоги.

За даними поліції, потерпілого вдалося стабілізувати та передати медикам. Чоловіка госпіталізували.

У найкоротший термін поліцейські встановили обставини події та затримали нападника. Ним виявився 32-річний знайомий заявниці.

За попередніми даними, потерпілий прийшов до колишньої дружини, поводився агресивно, намагався вибити двері квартири та погрожував.

У цей час у помешканні перебував знайомий жінки, який під час конфлікту завдав чоловікові 11 ножових поранень у різні частини тіла.

КПК України та повідомлено про підозру за скоєння замаху на вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

