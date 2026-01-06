У Харкові п’яний водій влаштував ДТП та втік із місця

Увечері 5 січня харківські патрульні отримали виклик про ДТП на Мереф’янському шосе. Заявник розповів поліцейським, що водій автомобіля Skoda здійснив наїзд на острівок безпеки після чого поїхав з місця пригоди.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Патрульні обстежили прилеглу територію та виявили неподалік схожий автомобіль з ознаками ДТП та його водія. Під час спілкування поліцейські помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп’яніння водій погодився.

«Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2.07 проміле, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму. З результатом огляду чоловік був згоден», – розповіли патрульні.

Інспектори відсторонили громадянина від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 122-4 (Залишення місця ДТП), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

