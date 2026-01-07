На Харківщині власниця магазину отримала від окупантів дозвіл на роботу, а після деокупації втекла до рф

За даними слідства, під час тимчасової окупації с. Колодязне Купʼянського району місцева підприємиця, власниця магазину побутових товарів, організувала та здійснювала господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У серпні 2022 року жінка звернулася до незаконно створеного органу – «Налоговой службы Харьковской области» – з метою постановки на облік у «Реестре предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих деятельность в Харьковской области».

Після цього вона отримала дозвіл на продовження господарської діяльності під контролем окупантів.

Надалі підозрювана організовувала та здійснювала роздрібну торгівлю непродовольчими товарами. Згодом колаборантка втекла до росії.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області їй заочно повідомлено про підозру за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, зокрема з окупаційною адміністрацією рф (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.

