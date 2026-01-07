Другое
Сегодня 14:17
У Харкові встановлюють захисні секції від падіння льоду з дахів у центрі міста

У Харкові встановлюють захисні секції від падіння льоду з дахів у центрі міста

Для захисту пішоходів у Харкові на тротуарах встановлюють захисні споруди.

Про це повідомляє міськрада.

«Бригади КП «Харківспецбуд» встановлюють спеціальні захисні секції, щоб убезпечити пішоходів від падіння льоду та бурульок з дахів будинків», – йдеться у повідомленні.

Такі роботи, зокрема, виконали у провулках Костюринському, Вірменському та Короленка, а також на вулицях Римарській та Полтавський Шлях.

