Сегодня 14:17
У Харкові встановлюють захисні секції від падіння льоду з дахів у центрі міста
Для захисту пішоходів у Харкові на тротуарах встановлюють захисні споруди.
Про це повідомляє міськрада.
«Бригади КП «Харківспецбуд» встановлюють спеціальні захисні секції, щоб убезпечити пішоходів від падіння льоду та бурульок з дахів будинків», – йдеться у повідомленні.
Такі роботи, зокрема, виконали у провулках Костюринському, Вірменському та Короленка, а також на вулицях Римарській та Полтавський Шлях.