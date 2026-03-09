У Харкові чоловік за 4 тисячі доларів обіцяв ухилянту «вирішити питання» з ВЛК

Житель Харкова вимагав гроші за нібито вплив на рішення військово-лікарської комісії. За 4 тисячі доларів він обіцяв допомогти отримати статус «обмежено придатний» для уникнення мобілізації.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 54-річний житель Харкова повідомив громадянину, що нібито має зв’язки серед працівників ТЦК. За грошову винагороду він пообіцяв посприяти у вирішенні питання щодо отримання статусу «обмежено придатний» до військової служби, що, за його словами, дозволило б уникнути мобілізації.

3 березня у Харкові під час зустрічі в одному з кафе чоловік отримав від громадянина підготовлений пакет документів та гроші.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости