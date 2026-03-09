Для ударів по Харківщині рф протягом тижня застосувала ракети, КАБи та БпЛА: загинули 15 людей

Протягом минулого тижня обстрілів зазнали 60 населених пунктів Харківської області, зокрема Харків. 15 людей загинули, зокрема двоє дітей – 13-річна дівчинка і дев’ятирічний хлопчик.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 54 людини, серед них семеро дітей – дівчатка 7, 8, 10 років і дві 17-річні дівчини, а також хлопчики 6 і 11 років.

Внаслідок вибуху невідомого предмета одна людина загинула, ще одна постраждала.

У Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, приватний будинок, ліцей, цивільне підприємство, адмінбудівлю, електромережі, сім автомобілів.

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Чугуївського району, де пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, 19 приватних будинків, шість господарчих споруд, базу відпочинку, гаражі, електромережі, залізничну інфраструктуру, цивільне підприємство, два магазини, два сільськогосподарські підприємства, зерносховище, навантажувач, трактор, тягач, 16 автомобілів.

Суттєві пошкодження – у Харківському районі: 20 приватних будинків, електромережі, залізнична інфраструктура, 3 автомобілі, 4 гаражі, господарча споруда.

Для ударів по Харківщині росіяни застосували три ракети, шість снарядів РСЗВ «Торнадо», 20 КАБів, 65 БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Ланцет», 10 БпЛА «Молнія», 16 FPV-дронів та 227 БпЛА, тип яких встановлюється.

Підрозділи ДСНС залучались до гасіння 32 пожеж, спричинених російськими обстрілами.

