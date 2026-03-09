Другое
09.03.2026 20:13
Просмотров: 71

Три роки за кордоном: нардеп Куницький вказав у декларації безплатну квартиру в Канаді

Три роки за кордоном: нардеп Куницький вказав у декларації безплатну квартиру в Канаді

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький, який три роки тому виїхав із України, вказав у своїй декларації за минулий рік країну проживання – Канаду, де безплатно користується квартирою. Декларацію оприлюднено на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це пише Oboz.UA.

Згідно з декларацією, нардеп у Канаді винаймає в іноземця Йоні Тьяна квартиру площею 43 кв. м. Вказується, що Куницький використовує житло з жовтня 2024 року, тоді як у декларації дворічної давнини депутат орендовану нерухомість не вказував.

Водночас за минулий рік Куницький не отримував жодного доходу, що також вказано у декларації. Депутатської зарплати парламентар також не отримує, а парламентські засідання, згідно з інформацією нардепа від “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка, Куницький не відвідує вже понад півтора року.

Єдиним джерелом, за рахунок якого депутат-утікач живе за кордоном, є його заощадження. Під кінець минулого року нардеп отримав 100 тис. доларів готівкою, тоді як у 2024 році ця сума складала 115 тис. доларів. Зокрема, згідно з новою декларацією, у Куницького зникли 1,7 тис. доларів, які лежали на рахунку у «Приватбанку».

Нагадаємо, згідно з розслідуванням спецпроєкту «Радіо.Свобода» «Схеми» з посиланням на джерела серед нардепів та правоохоронців, Олександр Куницький виїхав за кордон на підставі «тижневого відрядження» від парламенту, і востаннє його місцеперебування фіксували у США.

За інформацією ЗМІ, Куницький не повернувся з відрядження, у яке поїхав у середині вересня. За даними журналістів, нардеп перебував у Ізраїлі.

Тоді Куницький нібито повідомив колегам, що не повернеться в Україну, «поки не будуть покарані представники поліції, які зламали йому ребра». Також народний депутат нібито заявляв, що готовий скласти мандат.

