У Чугуєві після удару БпЛА поліцейські врятували подружжя з палаючого будинку

У місті Чугуїв на Харківщині поліцейські врятували подружжя з будинку, який загорівся після падіння ворожого безпілотника. Чоловік і жінка опинилися заблокованими на другому поверсі через зруйновані сходи.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

7 березня, близько 1:15, під час патрулювання Чугуєва поліцейські почули характерний звук безпілотника та зупинили службовий автомобіль, щоб визначити напрямок руху повітряної цілі. За мить вони побачили яскравий спалах.

Екіпаж одразу вирушив у напрямку ймовірного місця падіння. За кілька хвилин правоохоронці прибули до приватного будинку, який вже був охоплений полум’ям.

Сусіди повідомили поліцейським, що всередині можуть перебувати люди – 58-річна жінка та 62-річний чоловік. Під час обстеження будинку на другому поверсі правоохоронці виявили подружжя, яке не могло самостійно залишити будівлю через зруйновані сходи. Правоохоронці розпочали евакуацію. Жінку один із поліцейських виніс із задимленого будинку на плечах, після чого врятували й чоловіка.

На місце події викликали рятувальників та бригаду екстреної медичної допомоги. До прибуття служб поліцейські відвели постраждалих у безпечне місце та передали їх медикам. Надалі правоохоронці забезпечували охорону місця події та публічну безпеку до прибуття спеціалізованих служб.

Агентство Телевидения Новости