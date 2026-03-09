09.03.2026 21:27
По Харкову вдарив безпілотник: в Індустріальному районі горять автівки, є постраждалі
Увечері 9 березня у Харкові російський БпЛА влучив біля багатоповерхівок. На місці спалахнула пожежа, постраждали троє людей.
Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.
«Внаслідок удару БпЛА в Індустріальному районі Харкова спалахнула пожежа», – йдеться в повідомленні.
Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, пожежі у будинках поблизу місця удару немає, але вибито багато вікон. Вздовж багатоповерхівок палають машини.
Унаслідок атаки постраждали троє людей.