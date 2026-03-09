По Харкову вдарив безпілотник: в Індустріальному районі горять автівки, є постраждалі

Увечері 9 березня у Харкові російський БпЛА влучив біля багатоповерхівок. На місці спалахнула пожежа, постраждали троє людей.

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

«Внаслідок удару БпЛА в Індустріальному районі Харкова спалахнула пожежа», – йдеться в повідомленні.

Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, пожежі у будинках поблизу місця удару немає, але вибито багато вікон. Вздовж багатоповерхівок палають машини.

Унаслідок атаки постраждали троє людей.

Агентство Телевидения Новости