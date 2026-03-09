Шестеро людей постраждали внаслідок атаки російського безпілотника на Харків

9 березня росіяни завдали удару по території житлового кварталу в Індустріальному районі Харкова. Постраждали шестеро людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними ДСНС, у результаті ударі горіли дві автівки, у багатоповерхових житлових будинках вибило вікна. Пожежу ліквідовано.

Як уточнили в Харківській ОВА, 16-річна дівчина, 41-річна жінка та 36-річний чоловік отримують допомогу медиків на місці.

51-річного чоловіка з вибуховим пораненням госпіталізували.

Триває ліквідація наслідків.

Агентство Телевидения Новости