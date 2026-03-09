09.03.2026 22:27
Просмотров: 59
Шестеро людей постраждали внаслідок атаки російського безпілотника на Харків
9 березня росіяни завдали удару по території житлового кварталу в Індустріальному районі Харкова. Постраждали шестеро людей.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За даними ДСНС, у результаті ударі горіли дві автівки, у багатоповерхових житлових будинках вибило вікна. Пожежу ліквідовано.
Як уточнили в Харківській ОВА, 16-річна дівчина, 41-річна жінка та 36-річний чоловік отримують допомогу медиків на місці.
51-річного чоловіка з вибуховим пораненням госпіталізували.
Триває ліквідація наслідків.