Росіяни атакували Харків безпілотником «Герань-2»: правоохоронці показали наслідки

9 березня, близько 21:00, російський ударний безпілотник влучив поблизу багатоквартирного будинку в Індустріальному районі Харкова. За попередніми даними, для удару окупанти застосували БпЛА «Герань-2».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Унаслідок атаки загорілися автомобілі, у квартирах вибито вікна.

Четверо чоловіків дістали поранення та травми. Жінка та 16-річна дівчина зазнали гострої реакції на стрес.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

