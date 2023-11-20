Консультація лікаря та безплатні ліки: як працюють мобільні амбулаторії на Харківщині

Селище Прудянка на Харківщині вважається одним з найбільш зруйнованих населених пунктів Дергачівської громади. Раніше село відвідували тільки виїзні лікарі, а зараз тут відкрилася пересувна амбулаторія. Катерина Вікторівна про прийом лікаря дізналася випадково. Каже, спочатку прийшла сама, потім приведе чоловіка. Подружжя живе зараз у флігелі, куди їх пустила сусідка. Будинок літньої пари зруйнований.

Катерина Поваляєва

У нас був здоровий 2-поверховий будинок. Жив син з трьома дітьми. Зараз немає нічого. І от я їду зараз в аптеку в Слатиному та зустріла сусідку. Вона каже – піди, там амбулаторія працює. Я так зраділа, приїхала, а тут Свєточка, наша медсестра. І ви подивіться, скільки мені інгаляторів дали, я астматик вже років 10. І тиск в мене сильний. Я так вдячна, ви не уявляєте. Я отримую 2,5 тисячі пенсії. І це така допомога мені. Дякую велике.

В пересувній амбулаторії є все, що може знадобитися сімейному лікарю. Якщо пацієнту потрібний вже вузький спеціаліст – випишуть направлення.

Олексій Місечко, лікар загальної практики сімейної медицини

Шо тут у нас є… Тут є я та медсестра. Ліки нам видали, яких люди давно не бачили. Роздаємо гуманітарну допомогу, у нас є глюкометр. Це прилад – пульсоксиметр, тонометр, температуру міряє. Все шо хочеш робе.

Зінаїда повернулася додому із сином, який страждає на серйозне захворювання. Принесла до лікаря усі довідки від спеціалістів, в яких побували за півтора року.

Зінаїда Назарина

У меня сын инвалид, эпилептик, принесла выписки. Нам лекарства дали. Очень довольны, станем на учет к этому врачу. Мы беженцы были, были в Бермінводах, там приезжали врачи. Мы там наблюдались. А теперь мы дома и на учет станем к этому врачу, очень довольны.

Віктор Кущенко з рідного села не виїжджав. Згадує, як вулицями роз’їжджали російські танки, як з сусідом намагалися загасити пожежі, поки вогонь не розгорівся, та як його самого витягували з-під завалів будинку після влучання снаряда. Тоді чоловік отримав травму хребта, але впевнений, що до лікарів йому не треба.

Віктор Кущенко

А, тут шурупів мені накрутили по хребту. Накрутили мені, треба було через місяць прийти – не прийшов. Через три – не прийшов, сказав, нічого мені там робить, в мене робота вдома. Трактор пригнав, вожу гуманітарку. Палети розвозив, орав огороди навіть там де заміновано.

Місцева амбулаторія зруйнована вщент, немає жодного кабінету, де б лікар міг приймати пацієнтів. Тож така пересувна амбулаторія має закрити основні потреби жителів.

Вікторія Колдуненко, заст. начальника Дергачівської МВА

Амбулаторія ця була маже нова, обслуговувала 3 тис. населення, працювали два лікарі, медсестри були. Зруйнована з початку війни, зруйноване обладнання, працювати було неможливо та й не було для кого. Тільки зараз повертаються люди, бо частково дають електроенергію сюди.

Ми по можливості вивезли звідси документацію і обладнання, яке вціліло, а так тут майже нічого було рятувати. Її можна відновити, і ми це будемо робити, але навесні.

Всі адміністративні будівлі та медзаклади на території Прудянського старостинського округу зруйновані.

Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА

У людей немає можливості пройти медичне обслуговування, люди повертаються, це люди поважного віку. Планову відбудову тут проводити поки неможливо, цього старостинського округу. В населений пункт повернулося близько 300 людей, працює тут місцевий старостат, людей забезпечуємо їжею, будматеріалами, ремонтуємо дахи. Буржуйки, генератори – готуємося до зими.

Енергетики продовжують відновлювати електропостачання у селищі. Довелося повністю замінити одну підстанцію, ще на двох встановили нові трансформатори замість пошкоджених.

Олексій

Ті люди, які не мають в своїх домівках світла, вони можуть тут скористатися, енергетики встановили розетки 220 Вт. І люди можуть тут заряджати свою техніку – телефони, ноутбуки, зарядні пристрої типу екофлоу. Це тимчасовий захід до повного відновлення світла у домоволодіннях.

За даними «Харківобленерго», у Прудянці відновлено вже понад 80% електромережі, відновлювальні роботи вийшли на завершальний етап.





Агентство Телевидения Новости