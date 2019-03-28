2 квітня - Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ «ЛЮДИ ЯК ЛЮДИ»
«Відзначаючи сьогодні Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, давайте підтвердимо наш твердий намір сприяти участі всіх людей, що страждають на аутизм, у всіх сферах життя і надавати цим людям необхідну підтримку, з тим, щоб вони могли здійснювати свої права і основні свободи». - Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Подія приурочена до Всесвітнього дня інформування про аутизм. Статистика говорить про те, що аутизм стрімко поширюється. Сьогодні це 1 з 59 дітей. Але люди, з діагнозом чи без, - це перш за все люди. Люди як люди.
Ніна Макаров (Ізраїль), волонтер центру «ДОМ»:
- День відкритих дверей - це можливість через ЗМІ дізнатися про те, що таке аутизм, як живуть люди з таким діагнозом, як можна їм допомогти і як підтримати включення дітей і дорослих з РАС в звичайне життя.
У програмі заходу заплановані:
- акція «Запали синім», в якій може брати участь кожен бажаючий: вдягнути синій одяг, підсвітити синьою лампою або гірляндою вікна, випустити сині кулі або просто розповісти про акцію в соціальних мережах.
- виставка робіт вихованців центру «ДОМ»
- доповідь волонтерів центру «ДОМ», спілкування з батьками вихованців і організаторами події.
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ «ЛЮДИ ЯК ЛЮДИ» 2 КВІТНЯ 2019 року, о 12.00.
Адреса проведення: Харків, Сумська, 53. ЦЕНТР «ДОМ»
Телефон: 0503008560
ВХІД ВІЛЬНИЙ.