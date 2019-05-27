22-летний харьковчанин нуждается в помощи на операцию

22-летний харьковчанин Владислав Жучков нуждается в помощи на операцию по восстановлению слуха.

Парень имеет проблемы со слухом с детства. В возрасте 2,5 лет Владислав начал носить слуховые аппараты и годами тренировался слышать и говорить. Несмотря на все трудности, Влад закончил школу на «отлично».

Сейчас парень учится в академии НМетАУ.

Однако с возрастом его слух существенно ухудшился.

«Сейчас мне уже почти не помогают самые мощные слуховые аппараты», - жалуется Владислав.

По результатам обследования Владиславу необходима срочная операция - кохлеарная имплантация (КИ), стоимость которой составляет 25 500 евро.

«В Украине отсутствует финансирование КИ для взрослых старше 18 лет, а для меня и моей семьи эта сумма просто космическая», - признается харьковчанин и отмечает, что с каждым днем ​​ему все труднее учиться и общаться с людьми.

«Чтобы найти работу и реализоваться в жизни, мне необходим слух. Кохлеарная имплантация - это мой шанс на полноценную жизнь. Потому что дальше - полная тишина. Но тишина - не приговор! Приговор - это когда эта тишина забирает у тебя мир», - констатирует парень.

Все, кто хочет и может помочь Владиславу, могут перечислить средства на карту

ПриватБанк:

5168 7573 8120 4223

Жучков Владислав Сергеевич

Телефон:

+380507466147 WhatsApp, Viber, Telegram

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