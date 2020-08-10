60-летний юбилей на карантине: у Антонио Бандераса обнаружили коронавирус

Знаменитый актер Антонио Бандерас заявил о том, что заразился новым коронавирусом. Как рассказал он в своем Instagram, по этой причине он вынужден отмечать свой 60 день рождения в изоляции.

Бандерас также заявил о том, что чувствует себя «относительно хорошо, но более уставшим, чем обычно». Актер выразил надежду на то, что вскоре сможет выздороветь от заболевания, от «которого страдает очень много людей по всей планете».

Агентство Телевидения Новости