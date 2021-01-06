Антисептик в домашних условиях по рекомендации ВОЗ – убивает опасные бактерии
Антисептик в домашних условиях, который вы можете приготовить самостоятельно, Всемирной Организацией Здравоохранения рекомендуется использовать после надлежащего мытья рук, чтобы полностью убить опасные бактерии. Для этого нужно обзавестись лечебными компонентами.
Согласно рекомендациям ВОЗ существует два рецепта приготовления антисептика:
Этанол 96%.
Перекись водорода 3%.
Глицерин 98%.
Стерильная дистиллированная или холодная кипяченая вода.
Изопропиловый спирт 99,8%.
Перекись водорода 3%.
Глицерин 98%.
Стерильная дистиллированная или холодная кипяченая вода.
Самодельный антисептик
На самом деле наши рецепты следует воспринимать скорее как руководство по приготовлению антисептика для первой помощи из любых подручных средств. Приготовленнй антисептик в домашних условиях, будет полезен людям, которые живут в отдаленных районах городов или тем, кто по каким-то причинам не может самостоятельно пойти в аптеку.
Перекись водорода можно заменить хлоргексидином, который имеет аналогичные свойства. Изопропиловый спирт или этанол было очень трудно найти, мы нашли его дома в аптечке, поэтому вы можете заменить его алкогольным напитком с высокой концентрацией алкоголя, например, джин или абсент (медики рекомендуют не менее 70%).
Согласно рекомендациям из Интернета, глицерин можно заменить эфирным маслом - маслом ши или жожоба. Можно использовать самое подходящее из имеющихся растительных масел - оливковое.
Также для приготовления антисептика в домашних условиях понадобится дистиллированная (очищенная) вода или охлажденная кипяченая вода.
Одна ложка воды.
Пять ложек этанола.
Пять капель оливкового масла.
Пять граммов хлоргексидина.
В некоторые рецепты можно также добавить чайную ложку сока алоэ.
Поочередно перемешайте все ингредиенты, перелейте смесь в закрытую стеклянную или пластиковую емкость и оставьте на 72 часа. Приготовленный антисептик в домашних условиях - готов к использованию.
После втирания на руках остается масло, которое следует хорошо растереть, но резкого запаха спирта неслышно.
Рецепт антисептического раствора от ВОЗ
Рекомендуемый рецепт домашнего антисептика от ВОЗ:
1. 1. Налить спирт, предназначенный для приготовления антисептического раствора, в большую бутылку или емкость до градуированной отметки.
2. Добавьте перекись водорода из стакана.
3. 3. Добавьте глицерин, используя химические стаканы. Поскольку глицерин обладает высокими адгезионными (адгезионными) свойствами к стеклу, стакан следует промыть стерильной дистиллированной или охлажденной кипяченой водой, а затем вылить содержимое стакана в бутылку / горшок.
4. Затем в бутылку / кастрюлю налейте стерильную дистиллированную или охлажденную кипяченую воду до отметки 10 литров.
5. Чтобы предотвратить испарение антисептического раствора, емкость / флакон следует немедленно закрыть крышкой или навинчивающейся крышкой.
6. Затем раствор следует перемешать, слегка встряхивая, если возможно, или используя шпатель.
7. Немедленно вылейте антисептический раствор в контейнеры для готового продукта (например, пластиковые флаконы на 500 или 100 мл) и поместите эти флаконы в карантин на 72 часа перед использованием. Это даст время для уничтожения спорных форм микроорганизмов, которые могут присутствовать в спирте или в многоразовых флаконах.
Этот простой рецепт антисептика в домашних условиях может спасти жизни или, по крайней мере, сохранить ясность ума и успокоить нервы. Следуйте всем рекомендациям ВОЗ. Часто мойте руки, не забывайте поддерживать социальное дистанцирование, не касаться глаз, носа и рта, будьте в курсе и помните, что мы победим эту болезнь, если мы все вместе будем поддерживать друг друга, несмотря ни на что.
Источник: 1 Минута