Антисептик в домашних условиях по рекомендации ВОЗ – убивает опасные бактерии

Согласно рекомендациям ВОЗ существует два рецепта приготовления антисептика:

Антисептик в домашних условиях, который вы можете приготовить самостоятельно, Всемирной Организацией Здравоохранения рекомендуется использовать после надлежащего мытья рук, чтобы полностью убить опасные бактерии. Для этого нужно обзавестись лечебными компонентами.

Этанол 96%.

Перекись водорода 3%.

Глицерин 98%.

Стерильная дистиллированная или холодная кипяченая вода.

Изопропиловый спирт 99,8%.

Перекись водорода 3%.

Глицерин 98%.

Стерильная дистиллированная или холодная кипяченая вода.

Самодельный антисептик

На самом деле наши рецепты следует воспринимать скорее как руководство по приготовлению антисептика для первой помощи из любых подручных средств. Приготовленнй антисептик в домашних условиях, будет полезен людям, которые живут в отдаленных районах городов или тем, кто по каким-то причинам не может самостоятельно пойти в аптеку.

Перекись водорода можно заменить хлоргексидином, который имеет аналогичные свойства. Изопропиловый спирт или этанол было очень трудно найти, мы нашли его дома в аптечке, поэтому вы можете заменить его алкогольным напитком с высокой концентрацией алкоголя, например, джин или абсент (медики рекомендуют не менее 70%).

Согласно рекомендациям из Интернета, глицерин можно заменить эфирным маслом - маслом ши или жожоба. Можно использовать самое подходящее из имеющихся растительных масел - оливковое.

Также для приготовления антисептика в домашних условиях понадобится дистиллированная (очищенная) вода или охлажденная кипяченая вода.

Одна ложка воды.

Пять ложек этанола.

Пять капель оливкового масла.

Пять граммов хлоргексидина.

В некоторые рецепты можно также добавить чайную ложку сока алоэ.

Поочередно перемешайте все ингредиенты, перелейте смесь в закрытую стеклянную или пластиковую емкость и оставьте на 72 часа. Приготовленный антисептик в домашних условиях - готов к использованию.

После втирания на руках остается масло, которое следует хорошо растереть, но резкого запаха спирта неслышно.

Рецепт антисептического раствора от ВОЗ

Рекомендуемый рецепт домашнего антисептика от ВОЗ:

1. 1. Налить спирт, предназначенный для приготовления антисептического раствора, в большую бутылку или емкость до градуированной отметки.

2. Добавьте перекись водорода из стакана.

3. 3. Добавьте глицерин, используя химические стаканы. Поскольку глицерин обладает высокими адгезионными (адгезионными) свойствами к стеклу, стакан следует промыть стерильной дистиллированной или охлажденной кипяченой водой, а затем вылить содержимое стакана в бутылку / горшок.

4. Затем в бутылку / кастрюлю налейте стерильную дистиллированную или охлажденную кипяченую воду до отметки 10 литров.

5. Чтобы предотвратить испарение антисептического раствора, емкость / флакон следует немедленно закрыть крышкой или навинчивающейся крышкой.

6. Затем раствор следует перемешать, слегка встряхивая, если возможно, или используя шпатель.

7. Немедленно вылейте антисептический раствор в контейнеры для готового продукта (например, пластиковые флаконы на 500 или 100 мл) и поместите эти флаконы в карантин на 72 часа перед использованием. Это даст время для уничтожения спорных форм микроорганизмов, которые могут присутствовать в спирте или в многоразовых флаконах.

Этот простой рецепт антисептика в домашних условиях может спасти жизни или, по крайней мере, сохранить ясность ума и успокоить нервы. Следуйте всем рекомендациям ВОЗ. Часто мойте руки, не забывайте поддерживать социальное дистанцирование, не касаться глаз, носа и рта, будьте в курсе и помните, что мы победим эту болезнь, если мы все вместе будем поддерживать друг друга, несмотря ни на что.

Источник: 1 Минута