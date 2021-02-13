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AstraZeneca протестирует свою вакцину на детях

AstraZeneca протестирует свою вакцину на детях

Оксфордский университет начал исследовать реакцию детей на вакцину от коронавируса «AstraZeneca». Об этом сообщает Reuters.

Новое промежуточное испытание определит эффективность вакцины для детей в возрасте от 6 до 17 лет. Ученые уже набрали около 300 добровольцев, первые прививки ожидаются уже в этом месяце.

AstraZeneca поставила за цель изготовить 3 миллиарда доз вакцины в этом году и хочет наладить производство до 200 миллионов доз ежемесячно до апреля.

Агентство Телевидения Новости

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