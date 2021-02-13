AstraZeneca протестирует свою вакцину на детях

Оксфордский университет начал исследовать реакцию детей на вакцину от коронавируса «AstraZeneca». Об этом сообщает Reuters.

Новое промежуточное испытание определит эффективность вакцины для детей в возрасте от 6 до 17 лет. Ученые уже набрали около 300 добровольцев, первые прививки ожидаются уже в этом месяце.

AstraZeneca поставила за цель изготовить 3 миллиарда доз вакцины в этом году и хочет наладить производство до 200 миллионов доз ежемесячно до апреля.

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