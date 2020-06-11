Байкеры спасают жизни - акция ко всемирному Дню донора крови

По центру Харькова - на мотоциклах. Сдать кровь и спасти чью-то жизнь - главная цель акции, на которую съехались харьковские байкеры. Сергей Тарасов - донор уже пятнадцать лет, ко всемирному дню донора крови решил сам сдать кровь и позвал с собой друзей.

Сергей Тарасов, организатор акции "Байкери спасают жизни":

Собирался просто планово сдать кров в очередной раз, как я это делаю ежегодно, но ре шил совместить приятное с полезным и решил проехаться на мотоцикле и собрать своих друзей, знакомых. Кровь нужна постоянно. ДТП, операции, онкология - все это требует больших затрат крови.

Байкер Александр Зарицкий - сдает кровь впервые. Мужчина немного волновался, но после процедуры признался, что чувствует бодрость и уверен, что придет сюда еще раз.

Александр Зарицкий, донор:

Один хороший человек написал в чат, что давайте поедем сдавать кровь, так как международная неделя донора крови. Думаю, отличный повод, чтоб собраться байкерами, ну и поехал.

Очередей на вход здесь не видели с начала пандемии коронавируса. Тогда ежедневно приходили от 150 до 200 человек. Но в марте, когда весь транспорт остановился и люди боялись заразиться коронавирусом, могла произойти катастрофа, вспоминают врачи. Пришлось в авральном порядке стучать во все двери, звонить в СМИ, организовывать подвоз доноров в Харьков, рассказывает Елена Малигон, и сейчас дефицита крови в Харькове нет.

Елена Малигон, заместитель директора Харьковского областного центра крови:

На сьогодні ми маємо те, що весь донорский потенціал повертається до центрів служби крові в плановому режимі. Тому всім велика вдячність за те, що вони такі людяні, за те, що на період карантину залишилась ось ця людяність, і за те, що вони рятують життя.

Только за сегодня кровь сдали более двухсот человек, поэтому неделю донороства в Харькове решили продлить. База Харьковских доноров насчитывает более 500 000 человек и с каждым годом она увеличивается, говорят в центре.

Агентство Телевидения Новости