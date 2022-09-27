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Бандаж и его разновидности

В жизни людей иногда встречаются ситуации, связанные с повышенной нагрузкой на организм ― поднятие тяжестей, беременность, послеоперационный период и т.п. Чтобы уменьшить их влияние, рекомендуют носить специальный эластичный пояс ― бандаж. Про его разновидности подробно расскажем в статье.

Бандаж и его разновидности

Противогрыжевый бандаж

Внутренние органы при нагрузке могут выходить из своего положения. В этом случае помощь окажет противогрыжевый бандаж, который бывает паховым или пупочным. Его носят, чтобы напряжение мышц, связанное с тяжелым физическим трудом и другими процессами, не способствовала развитию выпячивания.

Дородовые и послеродовые пояса

Во время беременности мышцы живота женщины сильно растягиваются, освобождая место растущей матке. Может возникнуть грыжа, происходит смещение центра тяжести и увеличение нагрузки на позвоночник. Поддерживающий бандаж служит опорой для живота. Проходя под ним, он снимает чувство тяжести, устраняет неприятные ощущения. Боль в пояснице стихает, выравнивается осанка, передвигаться становится легче. Его надевают в лежачем положении.

После родов пояс способствует скорому сокращению мышц живота и матки. Его носят после кесаревого сечения, чтобы уменьшить боль.

Бандаж и его разновидности

Послеоперационный бандаж

Такие изделия должны способствовать восстановлению организма после различных видов хирургического вмешательства;

  • диагностическая лапароскопия;
  • бариатрическая хирургия;
  • лапаротомия;
  • гистерэктомия;
  • подтяжка живота;
  • на позвоночнике.

Послеоперационные бандажи уменьшают боль, скрепляя мышцы вместе, позволяют пациенту свободнее дышать. Они также снимают отек и ускоряют заживления.

Другие разновидности бандажей

В зависимости от места, которое требуется обездвижить, выделяют изделия для:

  1. Рук ― при ушибах, переломах, растяжениях запястья, кисти, локтевого, плечевого сустава, мышц, костей.
  2. Спины ― для занятий спортом, физических нагрузок, исправления осанки, смещении дисков шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника.
  3. Ног ― на колено, голеностопный сустав, стопу, пальцы.
  4. Детские ― те же модели, что и для взрослых, но уменьшенного размера, а также специальные средства для новорожденных.

Купите бандаж, если хотите избавиться от дискомфорта, не позволяющего наслаждаться жизнью. Надевайте правильно, и заживление травм, восстановление мышц пройдет быстрее.

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