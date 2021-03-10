Бесплатная прививка от бешенства. На Харьковщине стартовала плановая вакцинация домашних животных

Не боимся! Но, пока мы еще ничего не делали с ней.

Пушистая красавица по имени Буся — сегодня первая вакцинированная здесь от бешенства киса.

Береться вакцина і вводиться одна доза, що кішкам, що собакам - одна доза вводиться.

Девочке - 5 лет, и это ее первая прививка, признается хозяйка кошечки Лилия. Ранее говорит, пока не так часто ездили за город потребности в вакцинации не было, но сейчас говорит — им позвонили и сообщили, что на 35-м участке «Жилкомсервиса» два дня подряд будут прививать домашних животных бесплатной вакциной, а за сам укол берут всего лишь 5 гривен.

Лилия, владелица Буси

Она у нас выезжает на дачу, вот она там бывает, поэтому — лучше сделать ее. Я так считаю, я за это!

А этот песик в руки ветврачей попадает ежегодно, впрочем, каждый раз — это стресс, не столько для Рональда, столько для его владелицы, которая очень переживает за своего любимца.

- Я ж сильно за него переживаю! – Все, мой хороший.

Маргарита, владелица Рональда

- А потому что собаки, кошки — это такое дело, не дай бог подерутся и кто-то не привитый, поэтому — опасно. - Ну, и для себя, да? - Ну, да. Потому что тоже ж дома живет с нами, член семьи.

Восточноевропейская овчарка Герда укол перенесла терпеливо, больше переживала, что рядом куча незнакомых людей, рассказывает Юрий.

Девочке выписывают официальную справку, что она привита от бешенства и предупреждают хозяина животного, что после вакцинации нельзя купать Герду две недели — именно столько вырабатывается иммунитет от вируса.

Юрий, владелец Герды

Делаю уже не один год и всегда все в порядке, и собака себя нормально чувствует. Потому что во дворе кошки бегают, та и крысы бывают, и на природу часто выезжаем. На природе тоже может быть все что угодно. Поэтому лучше сделать от бешенства, шоб не беспокоится.

Такая плановая вакцинация домашних животных проводится ежегодно для всех домашних питомцев, начиная с трехмесячного возраста. Прививают четвероногих украинской вакциной «Рабистар» закупленной за средства госбюджета.

По словам ветврача Анастасии Юхно Харьковщина препарата получила достаточно – и поэтому чтобы провакцинировать свое животное записываться заранее не нужно, стоит лишь узнать, когда и на какой участок «Жилкомсервиса» будет удобно подойти, а сам график прививок с адресами можно узнать на официальном сайте «Госпродпотребслужбы в Харьковской области».

Продлится вакцинация в городе до конца апреля, рассказывает специалистка.

Анастасия Юхно, врач государственной ветлечебницы №4

Прививатися можуть домашні тварини - собаки, коти. Так і бездомні - наприклад, якщо у дворі живе тварина, яку підкормлює весь дім, чому б не привести та не привити. Тому що сказ - це небезпечна хвороба, як для людини, так і для тварини. Щоб запобігти неприємним ситуаціям - краще зробити вакцинацію.

Но вот Галина, к примеру, говорит, что два дня на одном адресе — это мало. Да и все даты приходятся на будние дни и работающим харьковчанам вряд ли будет удобен такой график.

Сама же узнала о бесплатной прививке от знакомой - и уже успела провакцинировать свою собаку, сегодня же привела к участку подругу с песиком.

Галина Турчина, владелица Мерси

Хорошо - я пенсионерка, сижу дома и в любой момент могу подойти. А те люди. Может им бы стоило — это и в субботу делать, если по-настоящему хотят как можно больше животных вакцинировать в районе. Я не видела ни одного объявления, ну это ж еще надо ходить, смотреть. Ну, на каких-то видных местах.

Специалисты же тем временем напоминают, что бешенство — это острое инфекционное заболевание животных и человека. Вирус стремительно уничтожает центральную нервную систему и, если вовремя не сделать прививку после контакта с больным животным - смерть неизбежна.





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