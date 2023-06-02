Благодійники передали ДПСУ польовий міні-шпиталь на базі 2 «Неопланів»

Передача відбувалась за участі заступника Голови Державної прикордонної служби України генерал-майора Сергія Сердюка та начальника 3 прикордонного загону полковника Олександра Осипця.

«Ми передаємо для наших прикордонників з Луганського прикордонного загону два автобуси. Завдяки нашим спонсорам вони були куплені в Німеччині та повністю переобладнані. Є два автобуси: один – операційна з двома реанімаційними ліжками, інший – шість ліжок стаціонару. «Неоплани» розраховані на роботу в парі. Є поранений – забрали в перший автобус – стабілізували, передали в другий, далі швидка. Ми надіємось, що ці автобуси врятують не одне життя наших прикордонників і всіх, кому необхідна буде допомога», – зазначив керівник фонду «Шпиталь Майдану» Ігор Биков.

Прикордонники подякували волонтерам за надану допомогу та вручили керівнику фонду памʼятну нагороду.

«Дійсно, евакуація поранених – це важлива складова. Оскільки це не тільки фізичний процес, а й дуже суттєва моральна підтримка. І все ж таки хотілося, щоб ми не використовували техніку за призначенням і щоб в нас було найменше втрат», – підсумував начальник 3 прикордонного загону полковник Олександр Осипець.





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