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Близько 600 тисяч гривень премій нарахував собі директор харківської лікарні

Близько 600 тисяч гривень премій нарахував собі директор харківської лікарні

Незаконно нараховував собі близько 600 тисяч гривень: слідчі повідомили про підозру керівнику комунального підприємства.

Як повідомила пресслужба поліції Харківської області, директор міського медзакладу, зловживаючи своїм службовим становищем, призначив собі щомісячні премії.

Слідством встановлено, що з березня по листопад 2022 року 75-річний керівник медичної установи незаконно заволодів державними коштами.

Чоловік нарахував та виплатив собі особисто щомісячних премій на загальну суму близько 600 тисяч гривень.

Підставою виплати коштів були накази з формулюванням «за особливий внесок та ненормований робочий день в умовах воєнного стану».

За даним фактом слідчі Харківського РУП № 2 під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Порушнику обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Агентство Телевидения Новости

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