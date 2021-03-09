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Борьба с COVID-19 резко снизила заболеваемость гриппом в мире – ВОЗ

Борьба с COVID-19 резко снизила заболеваемость гриппом в мире – ВОЗ

Меры, принятые для борьбы с пандемией коронавируса, резко снизили сезонную заболеваемость гриппом в мире.

Об этом сообщила на брифинге глава управления пандемических и эпидемических заболеваний Всемирной организации здравоохранения Сильвия Брайанд.

Пандемия коронавируса в Украине оттеснила эпидемию сезонного гриппа, которая традиционно приходится на середину осени – начало зимы.

"Мы следим за сезонной заболеваемостью гриппом и можем сказать, что в Южном полушарии сейчас наблюдается крайне низкая циркуляция", – сказала она.

По ее словам, это стало возможным благодаря тому, что меры, принятые для борьбы с коронавирусом, оказались крайне эффективными и для борьбы с сезонным гриппом.

 

Агентство Телевидения Новости

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