18.01.2021 23:46
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Чем кормить детей, чтобы они были энергичными в течение всего дня? Отвечает специалист
Консультант по питанию и грудному вскармливанию Марина Чепурна рассказала, чем кормить детей, чтобы они в течение всего дня были энергичными.
"Быстро растущий детский организм требует большого количества всевозможных питательных элементов и нутриентов. Поэтому крайне важно удовлетворять его потребности не только в количественном, но и в качественном эквиваленте", – утверждает Чепурна.
Марина Чепурна рекомендует ТОП-5 полезных продуктов, которые повышают уровень энергии у детей:
- цельнозерновые крупы;
- овощи;
- сезонные фрукты;
- полезные жиры (сливочное масло, авокадо, оливки, сыр, орехи и семена, жирная рыба).
Полезные жиры нужно обязательно добавлять в рацион всей семьи
Специалист советует к кашам добавлять полезные жиры и овощи. Так блюдо получится не только вкуснее, но и сытнее.Напомним, диетолог назвал распространенные причины, из-за которых хочется сладкого.
Источник: 1 Минута
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