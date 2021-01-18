Чем кормить детей, чтобы они были энергичными в течение всего дня? Отвечает специалист

Консультант по питанию и грудному вскармливанию Марина Чепурна рассказала, чем кормить детей, чтобы они в течение всего дня были энергичными.

"Быстро растущий детский организм требует большого количества всевозможных питательных элементов и нутриентов. Поэтому крайне важно удовлетворять его потребности не только в количественном, но и в качественном эквиваленте", – утверждает Чепурна.

Марина Чепурна рекомендует ТОП-5 полезных продуктов, которые повышают уровень энергии у детей:

цельнозерновые крупы;

овощи;

сезонные фрукты;

полезные жиры (сливочное масло, авокадо, оливки, сыр, орехи и семена, жирная рыба).

Полезные жиры нужно обязательно добавлять в рацион всей семьи

Специалист советует к кашам добавлять полезные жиры и овощи. Так блюдо получится не только вкуснее, но и сытнее.

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Источник: 1 Минута