Здоровье
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18.01.2021 23:46
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Чем кормить детей, чтобы они были энергичными в течение всего дня? Отвечает специалист

Чем кормить детей, чтобы они были энергичными в течение всего дня? Отвечает специалист

Консультант по питанию и грудному вскармливанию Марина Чепурна рассказала, чем кормить детей, чтобы они в течение всего дня были энергичными.

"Быстро растущий детский организм требует большого количества всевозможных питательных элементов и нутриентов. Поэтому крайне важно удовлетворять его потребности не только в количественном, но и в качественном эквиваленте", – утверждает Чепурна.

Марина Чепурна рекомендует ТОП-5 полезных продуктов, которые повышают уровень энергии у детей:

  • цельнозерновые крупы;
  • овощи;
  • сезонные фрукты;
  • полезные жиры (сливочное масло, авокадо, оливки, сыр, орехи и семена, жирная рыба).

Чем кормить детей, чтобы они были энергичными в течение всего дня? Отвечает специалист Полезные жиры нужно обязательно добавлять в рацион всей семьи

Специалист советует к кашам добавлять полезные жиры и овощи. Так блюдо получится не только вкуснее, но и сытнее.

Напомним, диетолог назвал распространенные причины, из-за которых хочется сладкого.

Источник: 1 Минута

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