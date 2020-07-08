Чернобыльцы Харькова хотят встретиться с Зеленским из-за ситуации с больницей

Чернобыльские организации Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения. Об этом сообщается на сайте Харьковской облорганизации ВОО инвалидов "Союз Чернобыль Украины".

В своем обращении чернобыльцы утверждают, что передача больницы для госпитализации больных коронавирусом была осуществлена незаконно, из-за чего 20,5 тыс.чернобыльцев Харьковской области лишены диспансерного лечения. Кроме того, они настаивают, чтобы руководство МОЗ, а также глава ХОГА Алексей Кучер понесли ответственность за это.

Чернобыльцы просят Зеленского вмешаться в ситуацию и вернуть больницу исключительно для их обслуживания. Они отметили, что их обращение он должен рассмотреть лично и настаивают на встрече для обсуждения сложившейся ситуации.

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