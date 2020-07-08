Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:09
Просмотров: 146

Чернобыльцы Харькова хотят встретиться с Зеленским из-за ситуации с больницей

Чернобыльцы Харькова хотят встретиться с Зеленским из-за ситуации с больницей

Чернобыльские организации Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения. Об этом сообщается на сайте Харьковской облорганизации ВОО инвалидов "Союз Чернобыль Украины".

В своем обращении чернобыльцы утверждают, что передача больницы для госпитализации больных коронавирусом была осуществлена незаконно, из-за чего 20,5 тыс.чернобыльцев Харьковской области лишены диспансерного лечения. Кроме того, они настаивают, чтобы руководство МОЗ, а также глава ХОГА Алексей Кучер понесли ответственность за это.

Чернобыльцы просят Зеленского вмешаться в ситуацию и вернуть больницу исключительно для их обслуживания. Они отметили, что их обращение он должен рассмотреть лично и настаивают на встрече для обсуждения сложившейся ситуации.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 