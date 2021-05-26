Чернобыльскую больницу могут исключить из опорных для лечения коронавируса: позиция Харьковской ОГА

Информацию о том, что НСЗУ может исключить Диспансер радиационной защиты из перечня больниц, опорных для пациентов с ковид сегодня на своей странице в Фейсбук опубликовала харьковская волонтер Наталья Попова. Больных ковидом там начали принимать в июне прошлого года и за это время наработали лучшую - после профильной инфекционной больницы - реанимацию в регионе, отмечает волонтер.

Областные чиновники говорят, информации об исключении у них пока нет и признают, что медучреждение имеет высокий уровень обеспеченности. Это и потоковый кислород, и бригады с опытом работы. Работа таких больниц, как показала последняя волна ковидп, крайне важна, говорит Черняк. И добавляет - проанализировать ситуацию в НСЗУ должны в ближайшее время.

Михаил Черняк, заместитель главы ХОГА

Ми за всі лікарні, які зможуть на відповідному рівні надавати медичну допомогу пацієнтам на ковід. Безумовно будемо надавати перевагу більш готовим лікарням. Ті робочі моменти були ініційовані безпосередньо НСЗУ. У них є свої критерії розрахункові, але це не значить, що це є догмою і це є остаточне рішення. Тому ми сьогодні його відпрацюємо

Пока же, ситуацию с коронавирусом в Харьковской области областные чиновники называют стабильной - уменьшилось количество вызовов "скорой" к больным ковидом и уровень госпитализаций. Больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, заполненные примерно на 35 процентов, хотя в последние дни в ОГА замечают определенный рост темпов заболевания. Связывают это с майскими праздниками и массовыми мероприятиями.

Накануне в Харьковскую область доставили более тысячи трехсот кислородных концентраторов для "первички". В ближайшее время их должны распределить по медучреждениях. Большинство - по Харькову, так как именно в городе больше всего больных. Таким образом пациенты смогут получать кислородную терапию дома, но под наблюдением медицинского работника.

Михаил Черняк, заместитель главы ХОГА

У відповідний період ми бачили скільки людей зверталося, як активно працювали волонтери. За що їм велика подяка. Скільки вони забезпечили людей концентраторами. Наше завдання сьогодні - щоб медичні працівники надавали якісну зрозумілу підтримку пацієнтам. Бо часто-густо не правильно лікуючись вдома, люди в більш важкому стані потрапляють до лікарень

Также накануне регион получил очередную партию вакцины - 18 с половиной тысяч доз препарата Коронавак. Ими иммунизируют работников службы госсвязи, работников прокуратуры и представителей санаторно-курортных учреждений. Кроме этого, в ближайшее время Харьковщина ждет чуть больше 20 тысяч доз Пфайзер.

Агентство Телевидения Новости