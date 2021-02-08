Что такое нитратомер, и где его можно купить в Харькове?

Вы ищите хороший и современный нитрат-тестер в Харькове? Лучшие модели предлагает интернет-магазин Eco Tester. В магазине можно купить оптимальные приборы по надежности, функциональности и цене. Давайте подробней остановимся на вопросе, что такое нитратомер, и зачем он нужен?

После злоупотреблений еще в советскую эпоху использования нитратных и других химических удобрений в сельском хозяйстве для получения повышенной урожайности, многие жители нашей страны получили проблемы со здоровьем. Именно оттуда пошло понимание, что нитраты в плодах накапливаются, и при повышенном содержании представляют угрозу для здоровья человека.

Такая угроза носит двойной характер:

накопительный – накапливается в организме в виде продуктов химических реакций нитратов, которые сами по себе являются канцерогенами;

разовый – с острым пищевым отравлением, а при высоких дозах острой формой кислородной недостаточности в организме, вплоть до летального исхода.

Именно поэтому были придуманы такие приборы для населения, как нитратомеры.

Какие есть возможности у современных нитрат-тестеров?

Важность понимания качества продуктов, которые вы едите, очень актуальна в современном мире. Поэтому и были изобретены специальные приборы – нитрат-тестеры, способные защитить вас от употребления в пищу овощей, фруктов, мяса и даже рыбы, которые могут нанести только вред вашему здоровью.

Однако только этой функцией современные нитратомеры не ограничиваются. Можно выделить такие функции, которые могут выполнять некоторые приборы этого типа:

измерение уровня радиационного фона;

определение концентрации солей нитратных удобрений в свежих фруктах, ягодах, зелени, овощах, мясе, рыбе и даже грибах;

измерение жесткости и мягкости пресной питьевой воды;

определение степени излучения полей электромагнитной природы.

Для опции регистрации радиоактивного излучения, измерение проводится по гамма-излучению. При этом счетчик позволяет замерять не только фон, но и уровень излучения от конкретного объекта.

Чем больше функций способен выполнять нитрат-тестер, тем дороже он стоит. Поэтому легко выбрать, какой вариант по соотношению функций и цены вам больше всего подходит.

Как купить нитратомер в Харькове?

Для вас открыта возможность покупки современного и удобного нитратомера, предназначенного для каждодневного бытового использования, в том числе и в Харькове. Для жителей этого города открыта возможность бесплатной доставки в любое отделение города, которое ближе всего расположено от вашего дома. Купить данный прибор вы можете на сайте https://ecotester-soeks.com.ua.

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Стоит также отметить, что все представленные в ассортименте устройства специально изготавливались для обычного применения. Поэтому они имеют наглядный, интуитивно понятный и удобный интерфейс. Их эксплуатация не требует дополнительных знаний, а все результаты измерений подаются устройством в простом и понятном виде.