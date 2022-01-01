COVID-штамм «Омикрон» меньше поражает легкие — ученые

Группа американских и японских ученых опубликовала отчет об исследовании ковид-штамма «Омикрон». Об этом сообщает The New York Times.

В ходе экспериментов выяснилось, что штамм коронавируса «Омикрон» намного меньше поражал легкие животных. Смертность подопытных животных была ниже.

В верхних дыхательных путях у животных болезнь распространялась также, как и при остальных штаммах. Схожие результаты также получили ученые из Гонконга.

Причиной этого служит белок TMPRSS2, который содержится в клетках легких. Он слабо взаимодействует с вирусом штамма «Омикрон».

Источник: Корреспондент

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