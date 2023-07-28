Депутати від Терехова заблокували в облраді створення в Харкові великого реабілітаційного центру для поранених, – депутат облради Алла Ройтблат

Безвідповідальність депутатів від фракції «Успішний Харків» мера Харкова Ігоря Терехова зламала плани зробити великий регіональний реабілітаційний центр для мешканців Харківщини

Про це на власній сторінці у «Фейсбуці» написала депутат Харківської обласної ради від «ЄС» Алла Ройтблат.

За її словами, «Український науково-клінічний центр протезування та реабілітації» не працює з початку війни. Фахівці – поїхали та працюють в інших регіонах. Але це найкращий з подібних центрів в Україні, який міг стати якісною базою для реабілітації та протезування в регіоні і фахівці з радістю повернуться, але для відновлення його роботи треба зробити багато кроків. Перший – прийняти його з державного балансу на баланс регіону».

«Все вирішили. Обласна рада та ОВА працювали пів року. Безліч погоджень та процесів. Перемовини з благодійними організаціями, які готові долучитися. І ось сьогодні, під час сесії «Успішний Харків» просто не голосує. А знаєте чому? Та просто через пів року Ігор Олександрович Терехов схаменувся та вирішив, що цей заклад терміново потрібен саме місту. Так і озвучили на сесії – міська рада буде також розглядати це питання», – написала Ройтблат.

Все б нічого, вважає депутатка, але «їм ніхто цього не пропонував та з цим питанням до них не зверталися. І замість того, щоб вже почати роботу по передачі закладу на баланс області та зробити з нього регіональний центр для всіх мешканців області – «Успішний Харків» вирішив потягнути час та зайнятися дільожкою».

«У той час, коли наші військові вимушені лікуватися в інших регіонах України, а наші діти взагалі не отримують реабілітаційних послуг – міська рада попросила почекати. Краще б вони почекали з тендерами на однолітні квіти та ремонти світлофорів. Я спитала у депутатів, чи взагалі хтось з них думав про пацієнтів під час голосування? Чи хтось з них взагалі цікавився цим питанням раніше? Чи хтось був у цьому центрі або хоч одному реабілітаційному відділенні Харківщини? А може хтось знає про брак фахівців та про кількість людей, яким необхідна допомога? Відповіді я не почула. Але зробила чіткий висновок. Поки хтось бездумно тисне на кнопки у сесійному залі – пацієнти Харківщини залишаються без якісних реабілітаційних послуг», – підсумувала депутатка.

Нагадаємо, сьогодні на сесії Харківської обласної ради розглядалося питання передачі до власності громад Харківської області Державного некомерційного підприємства «Український науково-клінічний центр протезування та реабілітації», який зараз перебуває в стані реорганізації та є у власності держави.

Цей центр розрахований на 180 ліжкомісць, має спеціальне обладнання та штат фахівців, які здатні проводити реабілітацію людей після важких травм, виготовляти протези та проводити протезування. Питання передачі підприємства на баланс області ініціювала Харківська ОВА, отримала на це попередню згоду Фонду державного майна та було досягнуто домовленість з МОЗ щодо фінансування діяльності центру.

Через те, що депутати від «Успішного Харкова» не голосували за це питання, рішення набрало лише 47 голосів та не було прийняте.

Агентство Телевидения Новости