Дергачевский район возвращает жесткий карантин, чернобыльцы пикетируют ХОГА. Ситуация с COVID-19 на Харьковщине

Вместе с ростом новых случаев коронавируса в Украине растет и количество тяжелых больных с Covid-19. Об этом сообщил во время брифинга министр здравоохранения, Максим Степанов. В больницах заполняется все больше мест, предусмотренных для лечения таких пациентов. И напомнил, что ослабление карантина не означает его полную отмену.

Увеличивается количество больных с диагнозом Covid-19 и на Харьковщине. Заболело 1426 человек, из них 57 - не смогли побороть опасный вирус. Харьковчане уверены - причина в том, что большинство людей начали легкомысленно относиться к пандемии. Отказываются от масок, не соблюдают дистанцию, а штрафов за нарушение санитарных норм не боятся.

Дело в отношении люде, если бы носили все маски, соблюдали нормы, но к сожалению вот так вот. Сами можете видеть: все без маски, в метро - толкучка, транспорте - толкучка, везде толкучка. Это неизбежно, поэтому желаю всем сознательности и пусть все будут здоровы.

Сергей, харьковчанин:

Люди за два месяца устали, при этом они наблюдают, как какие-то рестораны и прочие компании гуляют, а правоохранительные органы ничего не делают. Если СМИ все правильно сделали сначала - напугали людей, то потом волна сошла на "нет", и страх пропал. Люди без масок катаются в общественном транспорте, это должен быть законный штраф. Я сижу в маске, да, мне неудобно, жарко, но я сижу.

Киевские чиновники подчеркивают - к жестким ограниченям могут вернуться, если статистика ухудшится.

Между тем, в Дергачевском районе Харьковской области уже усилили карантин из-за увеличения количества больных с Covid-19. Соответствующее решение приняла местная комиссия райадминистрации. Там решили закрыть снова детские сады, салоны красоты, рынки и кафе. Запрещены и любые массовые мероприятия с участием более 10 человек, кроме крайне необходимых. Предварительно, ограничения будут действовать две недели.

Накануне в Харьковской ОГА заявили о готовности открыть для приема больных с COVID еще одно медучреждение - областной диспансер радиационной защиты населения. Представители чернобыльских организаций вышли на пикет в центре города. Они требуют восстановить плановую работу диспансера.

Анатолий Винник, чернобылец:

Первое – возобновить работу чернобыльского диспансера по госпитализации нас, чернобыльцев, 20 тысяч и 6,5 – инвалидов. Второе – чтобы областная администрация обратилась в Кабинет Министров, чтобы из 17 опорных лечебных учреждений по коронавирусу харьковский диспансер исключили.

Анатолий Майоров, чернобылец:

Нас не пускают туда, сказали – коронавиурс этот. Ничего. А мне лекарства надо получить, да, по кардиологии, два инфаркта, операция на сердце.

Председатель харьковской ОГА взамен попросил чернобыльцев отнестись с пониманием к решению привлечь медучреждение к борьбе с коронавирусом. Ведь это позволит разгрузить областную инфекционную больницу, которая ежедневно принимает пациентов с ковидом.

Все проблемы по лечению чернобыльцев областные чиновники пообещали пикетчикам обсудить во время совместного совещания.





Агентство Телевидения Новости