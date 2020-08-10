Детская инфекционка начала принимать первых пациентов с СOVID-19

Харьковская областная детская инфекционная больница в выходные приняла первых пациентов с СOVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации со ссылкой на и.о. директора облдепартамента здравоохранения Геннадия Бондарчука.

«В субботу первых 15 взрослых пациентов перевели в отделение на территории детской инфекционки. В областной инфекционной больнице на утро 10 августа было 244 человека (заведение рассчитано на 240 коек - ред.), В диспансере радиационной защиты - 85 пациентов», - сказал Бондарчук.

В целом, по его данным, по области из 1802 коек заняты 502, поэтому об открытии больниц второй волны пока речь не идет.

Отметим, что на территории Харьковской областной детской инфекционной больницы (располагается рядом с областной инфекционкой) для приема инфицированных готовили корпус, стоящий особняком. В нем есть 50 боксированных палат, в которых можно разместить до 150 пациентов. В корпус заведены 100 точек доступа для кислородной терапии.

Агентство Телевидения Новости